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В Кемерове прошел финальный этап регионального конкурса туристических проектов VISIT KUZBASS 2025

По итогам отборочного этапа в финал прошли 210 проектов. Среди них три события Мариинского округа: фестиваль «День сибирского купечества», фестиваль-эксперимент «Чивилихинский март» и фестиваль «Рождество по-купечески». Также 9 мариинских мастеров представили свои туристические сувениры, а музей-заповедник «Мариинск исторический» – туристический тур «Вдохновение в городе М».
Защита проектов проходила в формате презентации с ответами на вопросы экспертов и слушателей. Мариинцы продемонстрировали высокий уровень подготовки, креативный подход и глубокое понимание потенциала своего округа в сфере туризма.
Победители конкурса туристических проектов VISIT KUZBASS будут объявлены в июне 2025 года.

Фото: Культура Мариинского муниципального округа (ВКонтакте)

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kuzbassnews.ru
15/05/2025
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