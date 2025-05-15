В Кемерове прошел финальный этап регионального конкурса туристических проектов VISIT KUZBASS 2025

По итогам отборочного этапа в финал прошли 210 проектов. Среди них три события Мариинского округа: фестиваль «День сибирского купечества», фестиваль-эксперимент «Чивилихинский март» и фестиваль «Рождество по-купечески». Также 9 мариинских мастеров представили свои туристические сувениры, а музей-заповедник «Мариинск исторический» – туристический тур «Вдохновение в городе М».

Защита проектов проходила в формате презентации с ответами на вопросы экспертов и слушателей. Мариинцы продемонстрировали высокий уровень подготовки, креативный подход и глубокое понимание потенциала своего округа в сфере туризма.

Победители конкурса туристических проектов VISIT KUZBASS будут объявлены в июне 2025 года.

Фото: Культура Мариинского муниципального округа (ВКонтакте)