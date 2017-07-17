В Кемерове прошел конкурс кузнецов

В Кемерове прошёл конкурс кузнецов, посвящённый Дню Косьмы и Дамиана.

В народе Косьму и Дамиана считали «рукомесленниками», называя кузнецами-бессребрениками, а также святыми или Божьими кузнецами. Кузнечные мастера почитали их своими покровителями и отмечали день их памяти.

Эту традицию решили продолжить в Кемерове. Накануне на стадионе «Пионер» шесть кузнецов состязались в своём искусстве. Свыше 600 зрителей наблюдали за конкурсом, проходившем в двух номинациях:

«Авторское изделие» (на изготовление отводилось 60 минут);

«Самый оригинальный подарок шахтёру».

Инициатором проведения конкурса стал настоятель протоиерей Храма Святого равноапостольного князя Владимира Алексий Воронюк.