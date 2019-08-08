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В Кемерове прошел областной фестиваль «День физкультурника с «ГТО!»

Соревнования, проведенные по инициативе областного Совета народных депутатов, посвятили 80-летию празднования Дня физкультурника и 25-летию законодательной власти Кузбасса. Фестиваль был нацелен на реализацию ВФСК «ГТО» и привлечение широкой общественности к здоровому образу жизни и выполнению нормативов комплекса «ГТО».
На стадионе школы № 85 собрались более 20 команд из городов и районов Кузбасса. Тяжинский муниципальный район представили: Марина Николаевна Алексеева, Алексей Николаевич Мамайкин, Дмитрий Алексеевич Епанчинцев (детско-юношеская спортивная школа) и Елена Владимировна Зорина (центр социального обслуживания населения), руководитель команды – Евгений Николаевич Жернаков.
В рамках областного фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» проходили командные состязания: «Многоборье «ГТО», «Эстафета «ГТО». Многоборцев ждали испытания (тесты) VI-IX возрастных ступеней комплекса ВФСК «ГТО». Эстафета состояла из пяти этапов: «челночный бег», «метание в цель», «прыжок в длину с места», «пресс», «отжимание».
В командном состязании «Эстафета «ГТО» тяжинская команда обошла всех соперников и заняла первое место.

Спорт
Кемерово
Тяжин
kuzbassnews.ru
08/08/2019
Спорт
Кемерово
Тяжин
Новости Кузбасса

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