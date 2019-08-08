В Кемерове прошел областной фестиваль «День физкультурника с «ГТО!»

Пьяный молодой новокузнечанин угнал грузовик ради развлечения В Новокузнецком районе правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего местного...

В Кузбассе спасли малыша с редким заболеванием В России всего восемь детей живут с таким диагнозом, один из них - в Кузбассе. Ребенка экстренно...

Замминистра обороны оценил президентское кадетское училище в Кузбассе Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов прибыл в Кузбасс с рабочим визитом накануне. Первым...