В Кемерове прошел областной фестиваль художественного творчества «Юные Звезды Кузбасса»

Свои таланты продемонстрировали обучающиеся профессиональных образовательных организаций области. Студентка Тяжинского агропромышленного техникума группы С/17 обучающаяся по специальности «Сервис домашнего и коммунального хозяйства» Дарья Прокопенко представляла Тяжинский район в номинации «Вокал народный (сольный)».
В номинациях «Наша родина Кузбасс» вокал (сольный)» и «Вокал эстрадный (сольный)» выступил студент Тяжинского агропромышленного техникума группы Б/17 обучающийся по специальности «Экономика и бухгалтерский отчёт (по отраслям)» Никита Леонтьев.
Подготовить номера ребятам помогла руководитель вокальной студии «Акцент» Тяжинского агропромышленного техникума Людмила Олеговна Коростелева.
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