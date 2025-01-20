Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Кемерове прошел региональный чемпионат Росгвардии по офицерскому троеборью

Накануне в областном центре завершилось приуроченное Году защитника Отечества офицерское троеборье Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу, которое объединило в себе три вида соревнований: гонки на лыжах, плавание и стрельбу. В мероприятии участвовали команды со всего региона, включая СОБР, ОМОН, вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы и территориального управления.

Соревнования стартовали для участников со стрельбы из пистолета Макарова с дистанции 25 метров, где представители подразделений продемонстрировали меткость и концентрацию внимания во время стрельб. Не менее важным для общего результата стала лыжная гонка на 5 и 10 километров. Сборные продемонстрировали своё мастерство и скорость на сложной трассе, проходя резкие повороты и подъемы. Затем спортсмены перешли к следующему этапу — плаванию. Здесь они смогли проявить свою выносливость и технику, преодолевая дистанцию 100, 200 и 300 метров.

Победители троеборья были определены по сумме баллов, полученных за все три этапа соревнований. Так, первое место и второе место заняли сотрудники СОБР, а бронзу соревнований собрала команда ОМОН «Оберег».

По словам помощника начальника группы профессиональной, служебной и физической подготовки - начальника физической подготовки и спорта старшего лейтенанта Максима Бочарова, мероприятие прошло на высоком уровне. Лучшие спортсмены кузбасского ведомства получили возможность представлять свой регион на соревнованиях Сибирского округа Росгвардии.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
20/01/2025
Спорт
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus