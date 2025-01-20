В Кемерове прошел региональный чемпионат Росгвардии по офицерскому троеборью

Накануне в областном центре завершилось приуроченное Году защитника Отечества офицерское троеборье Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу, которое объединило в себе три вида соревнований: гонки на лыжах, плавание и стрельбу. В мероприятии участвовали команды со всего региона, включая СОБР, ОМОН, вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы и территориального управления.

Соревнования стартовали для участников со стрельбы из пистолета Макарова с дистанции 25 метров, где представители подразделений продемонстрировали меткость и концентрацию внимания во время стрельб. Не менее важным для общего результата стала лыжная гонка на 5 и 10 километров. Сборные продемонстрировали своё мастерство и скорость на сложной трассе, проходя резкие повороты и подъемы. Затем спортсмены перешли к следующему этапу — плаванию. Здесь они смогли проявить свою выносливость и технику, преодолевая дистанцию 100, 200 и 300 метров.

Победители троеборья были определены по сумме баллов, полученных за все три этапа соревнований. Так, первое место и второе место заняли сотрудники СОБР, а бронзу соревнований собрала команда ОМОН «Оберег».

По словам помощника начальника группы профессиональной, служебной и физической подготовки - начальника физической подготовки и спорта старшего лейтенанта Максима Бочарова, мероприятие прошло на высоком уровне. Лучшие спортсмены кузбасского ведомства получили возможность представлять свой регион на соревнованиях Сибирского округа Росгвардии.

Фото: Росгвардия