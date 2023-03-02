В Кемерове прошел региональный конкурс художественного слова

Учредителем конкурса «Литературное наследие», посвященного Году детей в Кузбассе, выступило Министерство культуры и национальной политики Кузбасса, организатором – Центр народного творчества Кузбасса». Конкурс направлен на выявление и поддержку одаренных исполнителей поэтического и разговорного жанра.

В государственной научной библиотеке Кузбасса имени В. Д. Федорова собрались любители художественного слова со всей области. Тяжинский округ представляли участники художественной самодеятельности центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности, учащиеся детской школы искусств № 31 в номинации «Проза» – Егор Бушля, в номинации «Поэзия» – Богдан Барсуков и Валерия Печеркина (руководитель Алексей Васильевич Суханов).

По итогам конкурса в возрастной категории 14-16 лет Егор Бушля получил диплом Лауреата I степени.