В Кемерове прошел VIII Международный музыкальный конкурс «Сибириада»

Кемеровчанка отдала мошенницам 300 тысяч рублей за снятие порчи В Кемерове две неизвестные женщины обманом вынудили 83-летнюю пенсионерку отдать им 300 тысяч...

В Кемерове водителя наказали за проезд на красный свет В Кемерове водителя автомобиля Honda Fit, проехавшего на красный сигнал светофора, привлекли к...

Новокузнецкие власти закупят новые трамваи Власти Новокузнецка закупят новые трамваи. Администрация Новокузнецка закажет новые вагоны у Усть-...