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В Кемерове прошел VIII Международный музыкальный конкурс «Сибириада»

Конкурс посвящен 50-летию Кемеровского государственного института культуры и 300-летию Кузбасса. В нем приняли участие конкурсанты из разных регионов России и зарубежья.
В номинации «Вокальное исполнительство» эстрадно-джазовое пение (солисты, ансамбли) Тяжинскую детскую школу искусств № 31, в возрастной группе 9-11 лет, представила учащаяся 3 класса отделения эстрадного пения Софья Власова (класс преподавателя Татьяны Владимировны Астраханцевой). По итогам конкурса члены жюри присвоили участнице звание дипломанта I степени.
На конкурсе с успехом выступил учащийся 7 класса отделения народных инструментов ДШИ № 31 Матвей Пасько. Жюри высоко оценило его выступление, присвоив звание лауреата II степени. Преподаватель Раиса Михайловна Игина и концертмейстер Борис Петрович Сумин также приняли участие в Международном конкурсе «Сибириада» и награждены дипломами лауреатов I степени в номинациях «Педагогическое мастерство» и «Мастерство концертмейстера».
В номинации «Вокальное исполнительство. Народное» от детской школы искусств № 31 выступили 4 солиста и вокальный квартет «Млада». Юные участники уверенно держались на сцене, ярко и эмоционально исполняли конкурсную программу. Жюри высоко оценило творческий потенциал и музыкальный талант участников:
Преподаватель Ольга Владимировна Стифорова, концертмейстер Сергей Анатольевич Симахин:
Кира Глушкова - Лауреат II степени
Полина Азарова - Лауреат III степени
Вокальный квартет «Млада» - Лауреат III степени
Преподаватель Галина Сергеевна Фролова, концертмейстер Сергей Анатольевич Светляков:
Кореньков Владимир - Лауреат II степени
Никон Влад - Лауреат II степени.

Культура
Кемерово
Тяжин
kuzbassnews.ru
16/12/2019
Культура
Кемерово
Тяжин
Новости Кузбасса

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