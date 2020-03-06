В Кемерове прошел второй этап областного зимнего фестиваля «ГТО»

В мероприятии приняли участие 204 человека из 34 муниципальных образований Кузбасса - II (9-10 лет), V (16-17 лет), VII (35-39 лет) возрастных ступеней, показавшие лучшие результаты в личном зачете муниципального этапа фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Команду Тяжинского муниципального округа представляли: Петр Музылев и Валерия Галактионова (II ступень), Роман Ушаков и Ульяна Росинская (V ступень), Валентина Царенкова и Евгений Егошин (VII ступень).

Программа Фестиваля включала в себя спортивную и конкурсную части. Первый соревновательный день проходил в Губернском центре спорта «Кузбасс», где команды выполняли следующие нормативы комплекса ГТО: поднимание туловища из положения лежа на спине, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. Также проходил конкурс на лучший плакат от каждой территории на тему «Мое отношение к ГТО».

Во второй день фестиваля в рамках выполнения норматива испытаний комплекса ГТО «Бег на лыжах» все спортсмены приняли участие в благотворительной спортивной гонке всероссийского марафона «Лыжня памяти». Он посвящен памяти бойцов лыжных батальонов, сыгравших значительную роль в ходе Великой Отечественной войны, и в честь 75-летия Великой Победы. Центральная гонка марафона носит имя знаменитого советского инструктора-лыжника Федора Давыдова, который во время войны был командиром отделения 235-го отдельного лыжного батальона. После лыжной гонки всех участников ждали вкусная каша и горячий чай.

По итогам фестиваля наибольшее количество командных очков набрал Петр Музылев и занял первое командное место. На втором месте Валентина Царенкова, третье место у Романа Ушакова. Самые младшие из участников фестиваля Пётр Музылев и Валерия Галактионова впервые принимали участие в областном спортивном мероприятии и показали очень достойные результаты. Так в беге на лыжах на дистанции 1 км Петр показал результат 4.48 минуты. Это при том, что для него результат достаточный для получения золотого знака «ГТО», составляет 6.45 минуты. У Валерии результаты соответственно 6.07 – 7.30. Юных лыжников подготовил тренер Петр Николаевич Андреев.