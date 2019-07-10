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В Кемерове прошла II Всероссийская научно-практическая конференция

Конференция образовательных центров фонда Андрея Мельниченко, проведённая при поддержке департамента образования и науки Кемеровской области, собрала более 400 педагогов и преподавателей Алтайского края, Ставрополья Кемеровской и Тульской областей. В работе конференции от Тяжинского муниципального района приняли участие 11 педагогов.
Участники конференции познакомились с направлениями работы фонда, прослушали лекции ведущих ученых в области искусственного интеллекта, робототехники, химии и биологии МГУ имени М.В. Ломоносова, Физического института имени П.Н. Лебедева Российской академии наук, посетили мастер-классы лауреатов всероссийского конкурса «Учитель года» - «Приправы, специи и пряности… современного урока математики», «Урок - исследование по химии», «Безопасный интернет в условиях цифровой школы».
Всем участникам конференции были выданы свидетельства о курсах повышения квалификации в объеме 72 часов по теме «Реализация образовательных программ углубленного изучения естественнонаучных и технических дисциплин в системе дополнительного образования: практико-ориентированные аспекты работы с одаренными детьми».

Образование
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kuzbassnews.ru
10/07/2019
Образование
Кемерово
Тяжин
Новости Кузбасса

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