В Кемерове прошла II Всероссийская научно-практическая конференция

Конференция образовательных центров фонда Андрея Мельниченко, проведённая при поддержке департамента образования и науки Кемеровской области, собрала более 400 педагогов и преподавателей Алтайского края, Ставрополья Кемеровской и Тульской областей. В работе конференции от Тяжинского муниципального района приняли участие 11 педагогов.

Участники конференции познакомились с направлениями работы фонда, прослушали лекции ведущих ученых в области искусственного интеллекта, робототехники, химии и биологии МГУ имени М.В. Ломоносова, Физического института имени П.Н. Лебедева Российской академии наук, посетили мастер-классы лауреатов всероссийского конкурса «Учитель года» - «Приправы, специи и пряности… современного урока математики», «Урок - исследование по химии», «Безопасный интернет в условиях цифровой школы».

Всем участникам конференции были выданы свидетельства о курсах повышения квалификации в объеме 72 часов по теме «Реализация образовательных программ углубленного изучения естественнонаучных и технических дисциплин в системе дополнительного образования: практико-ориентированные аспекты работы с одаренными детьми».