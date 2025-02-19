В Кемерове прошли лыжные гонки ветеранов боевых действий и их семей
Вторые региональные состязания, состоявшиеся на базе лыжного комплекса «Снежный» приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.
На старт вышли 70 человек из разных муниципалитетов Кузбасса – ветераны СВО, других вооруженных локальных конфликтов, их супруги и дети. Дистанция для взрослых составляла 2 тысячи метров, для детей – 500 метров.
Тяжинский муниципальный округ в соревнованиях представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы Сергей Лир и Тимофей Науменко под руководством тренера-преподавателя Марины Николаевны Алексеевой.
Участники и победители лыжных гонок награждены грамотами, медалями и кубками. Также для спортсменов были организованы мастер-классы и чаепитие.
Фото: Тяжинская ДЮСШ