В Кемерове прошли тактико-специальные занятия спецподразделений Росгвардии

В столице Кузбасса проведено учение ОМОН и СОБР «Символ» территориального управления Росгвардии с привлечением авиации и спецтехники. Сотрудники спецподразделений отработали совместные действия при выполнении задач по предназначению.
Согласно легенде учения, после совершения тяжкого преступления несколько злоумышленников попытались скрыться на легковом автомобиле. С помощью беспилотного летательного аппарата правоохранителям удалось установить маршрут движения условных бандитов и точное их местонахождение – они укрылись в одном из многоэтажных зданий и отказались сдаться. В результате сотрудники СОБР провели штурм здания.
Руководство Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу положительно оценило уровень подготовки и слаженность действий участников занятий.
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