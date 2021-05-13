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В Кемерове прошли тактико-специальные занятия спецподразделений Росгвардии

 В столице Кузбасса проведено учение ОМОН и СОБР «Символ» территориального управления Росгвардии с привлечением авиации и спецтехники. Сотрудники спецподразделений отработали совместные действия при выполнении задач по предназначению.

 Согласно легенде учения, после совершения тяжкого преступления несколько злоумышленников попытались скрыться на легковом автомобиле. С помощью беспилотного летательного аппарата правоохранителям удалось установить маршрут движения условных бандитов и точное их местонахождение – они укрылись в одном из многоэтажных зданий и отказались сдаться. В результате сотрудники СОБР провели штурм здания.

 Руководство Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу положительно оценило уровень подготовки и слаженность действий участников занятий.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
13/05/2021
Общество
Кемерово

Новости Кузбасса

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