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В Кемерове прошёл конкурс по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди детсадовцев

Областной конкурс «Знают все мои друзья, знаю ПДД и я!» состоялся на базе областного центра детского (юношеского) технического творчества и безопасности дорожного движения. Тяжинский район представляла команда детского сада № 3 «Золотой ключик» райцентра под названием «Огоньки ЮИД» в составе воспитанников Сергея Жамилева, Ульяны Сукач и Виктории Лир.
Организаторы мероприятия – Департамент образования и науки Кемеровской области и Государственное автономное учреждение дополнительного образования «Областной центр детского (юношеского) технического творчества и безопасности дорожного движения». Командам нужно было пройти 4 конкурсных этапа – «Юный пешеход», «Я пассажир», «Транспорт» и «Юный водитель». В областном конкурсе приняли участие 36 команд из городов и районов Кемеровской области.
Все испытания команда Тяжинского района прошла успешно, дети показали высокий уровень подготовки. На макете дорожной развязки детсадовцы продемонстрировали езду на самокатах, с соблюдением правил безопасного проезда по дороге. Ребята рассказывали, как должен себя вести юный пешеход при переходе проезжей части, в классе безопасности на макете разбирали безопасные пути к учебным заведениям.
Благодаря руководителям – педагогу дополнительного образования Елене Фёдоровне Павловой и воспитателю группы Ольге Николаевне Веселковой, команда выступила достойно. Команда «Огоньки ЮИД» награждена Благодарственным письмом за активное участие в областном конкурсе. Каждый конкурсант также получил сладости и сувениры.

Образование
Кемерово
Тяжин
kuzbassnews.ru
18/04/2019
Образование
Кемерово
Тяжин
Новости Кузбасса

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