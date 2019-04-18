В Кемерове прошёл конкурс по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди детсадовцев

В Кузбассе виновный в гибели пассажира водитель заплатит миллион Автомобилисту дали два года условно. Столько же времени он не сможет водить машину. Кроме этого,...

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