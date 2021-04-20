В Кемерове пройдет мероприятие «У Великой Победы нет национальности»

Мэр Кемерова заявил о нецелесообразности ремонта в городском цирке Увеличение стоимости входных билетов для посетителей цирка Кемерова последует за ремонтом в его...

Губернатор Кузбасса Цивилёв в 2020 году заработал в шесть раз меньше супруги Согласно декларации о доходах губернатора Кузбасса, опубликованной 19 апреля администрацией...

Анастасия Неподоба ушла в отставку с поста главы Куйбышевского района Новокузнецка Замглавы Новокузнецка, руководитель администрации Куйбышевского района города Анастасия Неподоба...