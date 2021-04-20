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В Кемерове пройдет мероприятие «У Великой Победы нет национальности»

Мероприятие проводится в рамках реализации городского социального проекта «Кемерово мультикультурный» и посвящено Победе в Великой Отечественной войне, на фронтах которой героически сражались представители разных национальностей. 

Ученики 2 «А» класса школы № 40 познакомятся с военными произведениями таких авторов, как Алесь Адамович, Иван Валько, Янис Дзинтарс, а также прочтут стихи, которые написали Муса Джалиль,  Ральф Парве, Цэдэн Галсанов, Ашот Гарнакерьян, Яков Ухоай.

Культура
Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
20/04/2021
Культура
Общество
Кемерово

Новости Кузбасса

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