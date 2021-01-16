В Кемерове пройдет всероссийская акция среднезимнего учёта водоплавающих птиц «Серая шейка»

Пять жителей Кузбасса не смогли получить вторую дозу вакцины от коронавируса Правительство Кузбасса следит за состоянием добровольцев, которые первыми получили дозу новой...

Кемеровчан позвали посчитать уточек в Искитимке С собой кемеровчанам посоветовали принести белый хлеб или крупу (лучше всего овес). Во время...

Мэр Новокузнецка рассказал о приближении третьей волны коронавируса в Кузбассе Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов, выступая на городском телевидении, рассказал о возможной третьей...