В Кемерове пройдет всероссийская акция среднезимнего учёта водоплавающих птиц «Серая шейка»

16 января, всех желающих посчитать уток ждут в 14.00 у входа в парк «Антошка» со стороны проспекта Ленина. Кроме этого, любители орнитологии смогут пообщаться с представителями Кемеровского отделения Союза охраны птиц России и специалистами городских и областных природоохранных организаций.
Данные учёта можно будет сдать прямо во время акции, а заодно и подкормить пернатых обитателей местных вод. Для этого с собой нужно принести белый хлеб или крупу (лучше всего овес). Организаторы акции также напоминают, что во время мероприятия обязательно соблюдение противоэпидемических мер.
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