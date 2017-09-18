В Кемерове разоблачили группу похитителей аккумуляторов с большегрузных автомобилей

В кемеровский отдел полиции «Заводский» в разное время обратились трое владельцев грузовых автомобилей. У всех неизвестные скрутили аккумуляторы с грузовиков.
Общая сумма причиненного ущерба составила более 20 000 рублей.
Полицейские задержали троих мужчин в возрасте от 20 до 26 лет. Оказалось, что молодчики ночами скручивали аккумуляторы с автомобилей и сдавали их в пункт приема цветных металлов.
Стражи порядка изъяли 2 украденных агрегата, местонахождение еще одного сейчас выясняется.
Теперь каждому из них грозит до 5 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемых на время следствия. Полицейские проверяют их на причастность к аналогичным преступлениям в других районах Кемерово.
18/09/2017
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