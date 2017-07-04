В Кемерове реализованы проекты по благоустройству и озеленению «Город друзей – город идей»

В апреле 2017 года в Кемерово прошла защита проектов. Грант администрации города получили 11 идей, призванных облагородить городскую среду. В течение мая и июня активисты-общественники воплощали свои задумки в жизнь, привлекая к реализации проектов жителей микрорайонов и спонсоров.



В Ленинском районе проект «Сиреневая СТОлица» расположен рядом с домами по адресу: ул. Волгоградская, 14, 16, активисты общественники высадили аллею из 100 кустов сирени. А в ходе проекта «Спортивная СТОлица» обустроена спортивная площадка во дворе дома по адресу: пр. Химиков, 15.



В Центральном районе арт-объект «Кубы» с фотографиями Кемерова появился в сквере искусств благодаря реализации грантового проекта «Один город – одна любовь!». В этом же сквере в июне на клумбу были установлены стилизованные под велосипеды кашпо «Навстречу к 100-летию», изготовленные общественниками.