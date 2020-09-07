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В Кемерове росгвардейцы и школьники почтили память жертв терроризма

    В областном центре военнослужащие региональной Росгвардии вместе с учениками школы №74, в которой учился погибший офицер СОБР лейтенант Юрий Латыпов, приняли участие в мероприятии, посвященном Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

    В Часовне святого великомученика Георгия Победоносца духовный наставник отряда специального назначения «Кузбасс» отец Даниил провел богослужение в память о жертвах террористических актов. Наставники из Росгвардии напомнили детям, что в результате захвата бандитами бесланской школы в 2004 году погибло более трехсот человек, в том числе десять бойцов Центра специального назначения ФСБ России.

    Ребята узнали, что в борьбе с террористами погибали сотрудники и военнослужащие из различных подразделений кузбасской Росгвардии. Среди них бывший ученик школы №74 Юрий Латыпов. Летом 2013 года 30-летний лейтенант Латыпов, вместе с боевыми товарищами 24-летним сержантом Кириллом Сосниным и 24-летним старшим сержантом Андреем Коврижиным были смертельно ранены во время атаки террористов в Дагестане. Ответным огнем бандиты были уничтожены.

    Росгвардейцы и школьники почтили память стражей правопорядка, погибших в борьбе с террористами, минутой молчания.

Образование
Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
07/09/2020
Образование
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

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