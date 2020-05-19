В Кемерово росгвардейцы помогли 87-летней горожанке вернуться домой

В областном центре в дневное время экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил информацию, что в областном центре без вести пропала пожилая горожанка, которая может нуждаться в медицинской помощи. К правоохранителям обратились ее родственники, которые не застали пенсионерку после возвращения домой.
Экипаж Росгвардии в ходе патрулирования городских улиц обнаружил пропавшую женщину. Горожанка призналась, что во время прогулки она заблудилась и не смогла отыскать самостоятельно путь домой. Росгвардейцы взяли пенсионерку на борт патрульного автомобиля и доставили ее взволнованным родственникам.
Близкие пропавшей поблагодарили стражей правопорядка за помощь, после чего экипаж вернулся на маршрут патрулирования.
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