В Кемерове росгвардейцы поздравили школьников с днем знаний

В кемеровской школе №74 погибшего сотрудника СОБР лейтенанта Юрия Латыпова прошла торжественная линейка, посвящённая Дню знаний. Почетными гостями мероприятия стали сослуживцы павшего собравца, а также боевые товарищи из отряда специального назначения «Кузбасс» и ОМОНа.
К школьникам обратился заместитель начальника управления по работе с личным составом кузбасской Росгвардии полковник Сергей Калтыгин. Он пожелал юным кемеровчанам успехов в учебе, отметив, что сотрудники и военнослужащие силового ведомства будут активно принимать участие в жизни учеников.
Офицер Росгвардии вручил 25 ученикам, пожелавшим вступить в класс Росгвардии, береты юнармейцев. Кроме этого, представители Росгвардии наградили ребят, отличившихся во время летних занятий с бойцами спецподразделений.
В конце августа сотрудники и военнослужащие Росгвардии организовали для подопечных учебные сборы. В течение недели росгвардейцы проводили занятия по тактической, инженерной и огневой подготовке.
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