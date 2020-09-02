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В Кемерове росгвардейцы поздравили школьников с днем знаний

    В кемеровской школе №74 погибшего сотрудника СОБР лейтенанта Юрия Латыпова прошла торжественная линейка, посвящённая Дню знаний. Почетными гостями мероприятия стали сослуживцы павшего собравца, а также боевые товарищи из отряда специального назначения «Кузбасс» и ОМОНа.

    К школьникам обратился заместитель начальника управления по работе с личным составом кузбасской Росгвардии полковник Сергей Калтыгин. Он пожелал юным кемеровчанам успехов в учебе, отметив, что сотрудники и военнослужащие силового ведомства будут активно принимать участие в жизни учеников.

    Офицер Росгвардии вручил 25 ученикам, пожелавшим вступить в класс Росгвардии, береты юнармейцев. Кроме этого, представители Росгвардии наградили ребят, отличившихся во время летних занятий с бойцами спецподразделений.

    В конце августа сотрудники и военнослужащие Росгвардии организовали для подопечных учебные сборы. В течение недели росгвардейцы проводили занятия по тактической, инженерной и огневой подготовке.

Образование
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Кемерово
kuzbassnews.ru
02/09/2020
Образование
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

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