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В Кемерове росгвардейцы предотвратили противоправные действия на охраняемом объекте

 

    В областном центре экипаж Росгвардии вневедомственной охраны обезвредил агрессивного мужчину, грозившему причинить вред себе и окружающим.

    Накануне в вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в гипермаркет по проспекту Ленинградский. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили неизвестного, который вел себя неадекватно. Для предотвращения противоправных действий росгвардейцы задержали дебошира. Им оказался 42-летний местный житель с признаками опьянения.

    По предварительной информации, полураздетый посетитель разбил в торговом зале алкогольную продукцию, причинив себе порезы рук. На требование прекратить противоправные действия мужчина не реагировал, после чего работники гипермаркета нажали кнопку тревожной сигнализации.

    Стражи правопорядка оказали помощь мужчине и вызвали на место происшествия бригаду медиков.

 

   

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
09/05/2021
Происшествия
Кемерово

Новости Кузбасса

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