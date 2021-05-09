В Кемерове росгвардейцы предотвратили противоправные действия на охраняемом объекте

В областном центре экипаж Росгвардии вневедомственной охраны обезвредил агрессивного мужчину, грозившему причинить вред себе и окружающим.

Накануне в вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в гипермаркет по проспекту Ленинградский. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили неизвестного, который вел себя неадекватно. Для предотвращения противоправных действий росгвардейцы задержали дебошира. Им оказался 42-летний местный житель с признаками опьянения.

По предварительной информации, полураздетый посетитель разбил в торговом зале алкогольную продукцию, причинив себе порезы рук. На требование прекратить противоправные действия мужчина не реагировал, после чего работники гипермаркета нажали кнопку тревожной сигнализации.

Стражи правопорядка оказали помощь мужчине и вызвали на место происшествия бригаду медиков.