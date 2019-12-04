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В Кемерове росгвардейцы приняли участие в мероприятии, приуроченном ко Дню неизвестного солдата

В областном центре у Мемориала славы воинам-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., состоялся митинг, посвященный Дню неизвестного солдата.

В мероприятии приняли участие губернатор Кемеровской области Сергей Цивелев, бойцы подразделений Управления Росгвардии по Кемеровской области, военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс», сотрудники силовых ведомств региона, представители духовенства, школьники, ветераны боевых действий, труженики тыла и жители областной столицы.

Cобравшиеся почтили память павших солдат, чьи имена остались неизвестными, минутой молчания. Заместитель начальника Управления кузбасской Росгвардии полковник Сослан Козаев вместе с другими     участники митинга возложили цветы к подножью монумента. 

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
04/12/2019
Общество
Кемерово
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