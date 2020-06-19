В Кемерово росгвардейцы продолжают оказывать помощь станциям переливания крови

В центре Кемерова перекроют движение из-за подготовки к параду Победы Ранее сайт А42.RU сообщал, что 24 июня парады Победы также пройдут в Новокузнецке, Юрге и Белове.

В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса За минувшие сутки на территории Кемеровской области были выявлены новые случаи заражения...

В Кузбассе изменят движение на строящемся участке трассы «Сибирь» В Мариинском районе с 18 июня на участке федеральной трассы Р-255 «Сибирь» изменится движение....