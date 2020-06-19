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В Кемерово росгвардейцы продолжают оказывать помощь станциям переливания крови

В Кемерово военнослужащие Росгвардии откликнулись на призыв кузбасских медиков и стали донорами крови. Росгвардейцы узнали, что в медицинском учреждении города находится мужчина, срочно нуждающийся в помощи. Донорская кровь стражей правопорядка будет направлена для лечения кемеровчанина.  

Из-за эпидемиологической ситуации количество желающих сдать кровь снизилось. Росгвардейцы призывают граждан следовать их примеру и участвовать в подобных благотворительных мероприятиях. 

Бойцы кузбасской Росгвардии являются постоянными участниками безвозмездных донорских акций. За минувший год порядка 500 сотрудников и военнослужащих регионального ведомства сдали свыше 200 литров крови для нуждающихся пациентов.

Здоровье
Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
19/06/2020
Здоровье
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

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