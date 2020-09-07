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В Кемерове росгвардейцы рассказали, как готовят будущих владельцев оружия

    В областной столице съемочная группа областного телевидения «КузбассHD1» побывала на экзамене для будущих владельцев оружия.

    Сотрудники лицензионно-разрешительного подразделения региональной Росгвардии рассказали журналистам, что каждый желающий приобрести оружие должен сдать экзамен по его безопасному владению, в который входит теоретическая и практическая часть. Росгвардейцы проверяют у будущих владельцев знания правил хранения и ношения оружия, а также административной и уголовной ответственности за неправильное использование. После этого на практической части сотрудники Росгвардии проверяют у граждан навыки обращения с оружием.

    Кроме этого, инспекторы Росгвардии рассказали журналистам о важности соблюдения гражданами условий хранения зарегистрированного оружия. Одним из самых злостных и общественно опасных нарушений – является утрата оружия, которым в последствии могут воспользоваться злоумышленники. В таком случае владелец может быть привлечен к ответственности, вплоть до уголовной.

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kuzbassnews.ru
07/09/2020
Общество
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Новости Кузбасса

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