В Кемерове росгвардейцы рассказали, как готовят будущих владельцев оружия

В областной столице съемочная группа областного телевидения «КузбассHD1» побывала на экзамене для будущих владельцев оружия.

Сотрудники лицензионно-разрешительного подразделения региональной Росгвардии рассказали журналистам, что каждый желающий приобрести оружие должен сдать экзамен по его безопасному владению, в который входит теоретическая и практическая часть. Росгвардейцы проверяют у будущих владельцев знания правил хранения и ношения оружия, а также административной и уголовной ответственности за неправильное использование. После этого на практической части сотрудники Росгвардии проверяют у граждан навыки обращения с оружием.

Кроме этого, инспекторы Росгвардии рассказали журналистам о важности соблюдения гражданами условий хранения зарегистрированного оружия. Одним из самых злостных и общественно опасных нарушений – является утрата оружия, которым в последствии могут воспользоваться злоумышленники. В таком случае владелец может быть привлечен к ответственности, вплоть до уголовной.