В Кемерово росгвардейцы сделали трогательный подарок для кузбасских медиков в профессиональный праздник

В Кемерово сотрудники Росгвардии в честь Дня медика подготовили сюрприз для врачей скорой медицинской помощи.

Сегодня росгвардейцы, отследив по спутниковой навигационно-мониторинговой системе «Алмаз» место нахождение карет скорой помощи, которая установлена на автомобилях врачей для их безопасности, поздравили медиков с профессиональным праздником, вручили цветы и выразили слова благодарности за их тяжелый труд.

Стражи порядка в режиме реального времени осуществляют контроль местоположения и состояния транспортных средств. Система призвана обезопасить врачей от противоправных посягательств.

Всего в Кузбассе под защитой Росгвардии находится 67 карет скорой помощи. В случае необходимости медицинские работники могут подать тревожное сообщение из любой части города с планшетных компьютеров, которыми оборудованы медицинские бригады. Сигнал поступит в дежурную часть вневедомственной охраны, откуда будет передан ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайшие сроки группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.