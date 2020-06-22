В Кемерово росгвардейцы сделали трогательный подарок для кузбасских медиков в профессиональный праздник
В Кемерово сотрудники Росгвардии в честь Дня медика подготовили сюрприз для врачей скорой медицинской помощи.
Сегодня росгвардейцы, отследив по спутниковой навигационно-мониторинговой системе «Алмаз» место нахождение карет скорой помощи, которая установлена на автомобилях врачей для их безопасности, поздравили медиков с профессиональным праздником, вручили цветы и выразили слова благодарности за их тяжелый труд.
Стражи порядка в режиме реального времени осуществляют контроль местоположения и состояния транспортных средств. Система призвана обезопасить врачей от противоправных посягательств.
Всего в Кузбассе под защитой Росгвардии находится 67 карет скорой помощи. В случае необходимости медицинские работники могут подать тревожное сообщение из любой части города с планшетных компьютеров, которыми оборудованы медицинские бригады. Сигнал поступит в дежурную часть вневедомственной охраны, откуда будет передан ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайшие сроки группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.
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