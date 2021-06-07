В Кемерове росгвардейцы со школьниками провели экологическую акцию

В Кемерове в честь Всемирного дня охраны окружающей среды сотрудники и военнослужащие Росгвардии территориального органа и вневедомственной охраны совместно с воспитанниками молодежного движения «Гвардейская смена» провели экологическую акцию.
В свободное от службы время стражи правопорядка с юнгвардейцами привели в порядок участок берега реки Томь в Кировском районе города. Излюбленное место для прогулок горожан участники акции отчистили от скопившегося бытового мусора. Так представители войск правопорядка решили обратить внимание школьников и общественности на необходимость заботы об окружающей среде в родном городе.
«Такие акции с детьми мы проводим регулярно, на личном примере стараемся воспитывать у подрастающего поколения любовь к труду и окружающей среде», - рассказал офицер группы по работе с личным составом территориального органа Росгвардии капитан Антон Ожиганов.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Известно, что перед смертью мужчина проверял сети. Два приятеля отправились на рыбалку на озеро...
|
Как сообщили в кемеровском гидрометцентре, суббота была ненастной на всей территории региона. Но...
|
По словам подписавшего соглашение губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, СУЭК, наряду с...
|
4 Июня в концертном зале «Известия Hall» в Москве в шестой раз прошёл один из крупнейших российских...