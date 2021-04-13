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В Кемерове росгвардейцы со школьниками провели образовательную акцию в день космонавтики

В Кемерове Росгвардия отметила День космонавтики интеллектуальной викториной «Спецназ в космосе», которую провели совместно с учениками школы № 74.

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Патриотический марафон Росгвардии Кузбасса «Позывной - Золотая звезда». Цель проекта - объединить городские школы, в которых учились погибшие при исполнении служебного и воинского долга стражи правопорядка. Так, вместе с военнослужащими и сотрудниками из отряда специального назначения «Кузбасс», СОБР, ОМОН, вневедомственной охраны участие в викторине приняли ученики школ 74, 34, 92 и 48. Выпускниками этих школ были погибшие сержант Станислав Амелин, лейтенант Юрий Латыпов, капитан Алексей Отческих, майор Михаил Коломин и старший лейтенант Сергей Цветков.

В ходе интеллектуального соревнования росгвардейцы и школьники отвечали на вопросы об истории освоения космоса, проектировали образцы космических кораблей, решали тематический кроссворд на время и собирали команду космонавтов. В качестве судей выступили представители ветеранских организаций Кузбасса.

В завершении мероприятия отличившимся в тематической викторине организаторы вручили благодарственные письма и грамоты от командования войск правопорядка региона.

Образование
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Кемерово
kuzbassnews.ru
13/04/2021
Образование
Общество
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Новости Кузбасса

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