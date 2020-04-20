В Кемерово росгвардейцы в режиме онлайн тренируют школьников

В Кемерово военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс» организовали для подопечных класса Росгвардии школы №74 онлайн занятия по физической подготовке.

В связи с режимом самоизоляции росгвардейцы перешли на дистанционное общение со школьниками. Для ребят спецназовцы готовят видеоуроки, в которых показывают, как развивать физическую форму в домашних условиях. Комплекс упражнений от бойцов не требует предварительной подготовки и дополнительного спортивного инвентаря, поэтому тренироваться по программе спецназа может любой желающий.

В свою очередь подшефные Росгвардии после каждого занятия готовят для кураторов ответные видео с результатами домашних тренировок.