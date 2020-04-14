Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кемерово росгвардейцы задержали злоумышленника, которой через окно проник в жилище кемеровчанки

    В ночное время экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил информацию, что в квартиру к 48-летней кемеровчанки пытается проникнуть неадекватный мужчина.

    Прибывшим стражам правопорядка потерпевшая указала, что в ее квартире находится бывший сожитель. Росгвардейцы задержали ранее судимого пьяного 48-летнего мужчину . По предварительной информации, задержанный пришел к бывшей возлюбленной для разговора. После отказа впустить его в жилище, он разбил окно первого этажа, а затем проник в квартиру. Испуганная женщина покинула дом, заперев за собой входную дверь, и вызвала правоохранителей.

    Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам полиции.

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
14/04/2020
Происшествия
Кемерово
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кузбасский главврач назвал правила для предприятий при самоизоляции
В свежем постановлении от главного врача сказано о введении на работающих предприятиях Кемеровской...
Появилась новая информация о числе заболевших коронавирусом в Кузбассе
Опубликованы новые данные о числе заболевших коронавирусом в Кузбассе. За прошедшие сутки в...
Кузбассовец стал учеником двух школ в разных городах одновременно
Оказалось, что перевод был осуществлён по заявлению отца ребёнка. Получилось, что мальчик...
Появилась информация о том, как банкротили ЗАО СК «Южкузбасстрой»
Гость портала КузПресс Katerina_042 опубликовал в Клубе КП материал "Инструкция по расхищению...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus