В Кемерово росгвардейцы задержали злоумышленника, которой через окно проник в жилище кемеровчанки

Кузбасский главврач назвал правила для предприятий при самоизоляции В свежем постановлении от главного врача сказано о введении на работающих предприятиях Кемеровской...

Появилась новая информация о числе заболевших коронавирусом в Кузбассе Опубликованы новые данные о числе заболевших коронавирусом в Кузбассе. За прошедшие сутки в...

Кузбассовец стал учеником двух школ в разных городах одновременно Оказалось, что перевод был осуществлён по заявлению отца ребёнка. Получилось, что мальчик...