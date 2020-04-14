В Кемерово росгвардейцы задержали злоумышленника, которой через окно проник в жилище кемеровчанки
В ночное время экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил информацию, что в квартиру к 48-летней кемеровчанки пытается проникнуть неадекватный мужчина.
Прибывшим стражам правопорядка потерпевшая указала, что в ее квартире находится бывший сожитель. Росгвардейцы задержали ранее судимого пьяного 48-летнего мужчину . По предварительной информации, задержанный пришел к бывшей возлюбленной для разговора. После отказа впустить его в жилище, он разбил окно первого этажа, а затем проник в квартиру. Испуганная женщина покинула дом, заперев за собой входную дверь, и вызвала правоохранителей.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам полиции.
14/04/2020
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