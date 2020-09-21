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В Кемерове росгвардейцы задержали злоумышленника, который избил и ограбил бывшую возлюбленную

 В вечернее время в Кемерове экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил сообщение о грабеже на улице Сибиряков-Гвардейцев. По предварительной информации, 40-летняя горожанка направлялась в магазин, когда на пути встретила бывшего сожителя с признаками алкогольного опьянения. Мужчина попросил у кемеровчанки в долг денежные средства. Получив отказ, подозреваемый ударил заявительницу по лицу, отнял деньги в размере 500 рублей и скрылся. Потерпевшая обратилась за помощью к правоохранителям.

 Выяснив приметы подозреваемого, который был одет в охотничий камуфлированный костюм, росгвардейцы приступили к поискам. При патрулировании улицы Инициативная стражи правопорядка обнаружили и задержали на остановочном павильоне подходящего под описание гражданина. Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за причинение средней тяжести здоровью и угрозы убийством 38-летний местный житель.

  Для дальнейшего разбирательства задержанного росгвардейцы передали полицейским.

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
21/09/2020
Происшествия
Кемерово
Новости Кузбасса

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