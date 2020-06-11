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В Кемерово Росгвардия приступила к подготовке к Параду Победы

    В областном центре активным ходом идет подготовка к параду  в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Кемеровскую Росгвардию в нем представят военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс» и сотрудники ОМОН. Репетиция проходит с соблюдением необходимых мер безопасности. 

    Всего в парадном расчете будет задействовано порядка 200 росгвардейцев. Среди них лучшие представители войск правопорядка, которые внесли личный вклад в борьбе с терроризмом и бандитизмом при исполнении служебного и воинского долга в родном Кузбассе и за его приделами.

Кроме Росгвардии, в кемеровском параде 24 июня примут участие юргинские военнослужащие, полицейские, спасатели, кадеты и представители других ведомств.   

Общество
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Кемерово
kuzbassnews.ru
11/06/2020
Общество
Топ
Кемерово
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