В Кемерово Росгвардия приступила к подготовке к Параду Победы

В областном центре активным ходом идет подготовка к параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Кемеровскую Росгвардию в нем представят военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс» и сотрудники ОМОН. Репетиция проходит с соблюдением необходимых мер безопасности.



Всего в парадном расчете будет задействовано порядка 200 росгвардейцев. Среди них лучшие представители войск правопорядка, которые внесли личный вклад в борьбе с терроризмом и бандитизмом при исполнении служебного и воинского долга в родном Кузбассе и за его приделами.

Кроме Росгвардии, в кемеровском параде 24 июня примут участие юргинские военнослужащие, полицейские, спасатели, кадеты и представители других ведомств.