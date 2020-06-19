В Кемерово Росгвардия в рамках профилактической операции провела первый этап по уничтожению незаконного оружия

В областном центре военнослужащие кузбасской Росгвардии уничтожили около 2 500 единиц незаконных стволов. Весь арсенал добровольно выдали кузбассовцы в рамках профилактической операции «Оружие».

В ходе первого этапа росгвардейцы на специальном оборудовании привели в негодность травматические пистолеты, ружья и другие образцы стрелкового оружия. На заключительной стадии переработанный арсенал отправят на переплавку в одно из кузбасских металлургических предприятий. Кроме этого, бойцы Росгвардии на полигоне с помощью накладного заряда уничтожили около 20 000 тысяч боеприпасов.

Кузбасская Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Всего с начала года в Кузбассе жители добровольно выдали 106 единиц незаконного оружия. По предварительной оценке, общий размер вознаграждения гражданам составляет порядка 600 000 рублей.