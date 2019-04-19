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В Кемерово Росгвардия взяла под защиту домики для пернатых

Вместе с подшефными из кемеровской школы №74 сотрудники Росгвардии установили во дворе учебного заведения скворечники для птиц. Такой подарок участники экологической акции преподнесли региону к 300-летию.

Несколько уроков по технологии понадобилось школьникам, чтобы решить квартирный вопрос пернатых. Когда изготовление скворечников подходило к концу, ребята пригласили в гости шефов из силового ведомства. Вместе с росгвардейцами дети завершили постройку домиков и установили их на школьном дворе.

«На каждый скворечник мы повесили наклейку «Под защитой Росгвардии». Это станет нашим обязательством ежегодно проверять установленные домики и подкармливать их жильцов», ‑ отметил Ярослав, боец вневедомственной охраны Росгвардии.

Напомним, что в конце прошлого года ученики кемеровской школы запустили марафон добрых дел к юбилею Кузбасса. Тогда ребята собрали гуманитарную помощи приюту для бездомных животных. В планах у ребят продолжить дарить подарки родному региону к 300-летию.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
19/04/2019
Общество
Кемерово
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