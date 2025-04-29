В Кемерове сборная Росгвардии стала призером масштабных соревнований по волейболу

В городе Кемерово прошли соревнования по волейболу, где за кубок Сбербанка боролись спортсмены из силовых структур региона. Команда Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу завоевала «бронзу» турнира.

Соревнования собрали 11 команд со всего региона, в том числе Росгвардию, Министерство внутренних дел, Федеральную службу исполнения наказаний и Министерство чрезвычайных ситуаций. Участники были распределены по группам, а лучшие команды сошлись в решающих матчах полуфинала и финала. На протяжении всего турнира спортсмены демонстрировали высокий уровень физической подготовки, командную работу и неутолимую жажду победы. Поддержка болельщиков, среди которых были коллеги и родные, стала заслуженной наградой для всех участников.

Спортсмены из Росгвардии стали бронзовыми призерами. В напряженной борьбе первое место завоевала команда ГУФСИН. Серебряные медали достались команде МВД.

Фото: Росгвардия