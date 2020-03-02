В Кемерово сегодня чествовали офицеров СОБР

В Управлении Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу состоялся торжественный прием, посвященный 27-й годовщине со дня образования специального отряда быстрого реагирования «Символ». Его участниками стали действующие офицеры СОБР, а также сотрудники и военнослужащие территориального управления, пришедшие поздравить коллег.

В качестве почетного гостя на мероприятие прибыл председатель законодательного собрания Кемеровской области – Кузбасса Вячеслав Петров. В своем выступлении он отметил значительный вклад сотрудников и ветеранов спецподразделения в укреплении безопасности не только Кузбасса, но и всей России.

- Вы являетесь достойными продолжателями воинов, отстоявших нашу Родину на фронтах Великой Отечественной войны, - сказал Вячеслав Анатольевич, - в 90-е вы защищали граждан от бандитских группировок. Сегодня отряд продолжает оставаться главным заслоном от организованной преступности.

В честь памятной даты Врио начальника Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу полковник полиции Андрей Горбунов и председатель парламента Кузбасса наградили отличившихся сотрудников в оперативно-служебной деятельности областными и ведомственными наградами, а также ценными подарками.

Кемеровский СОБР был создан 28 февраля 1993 года одним из первых спецподразделений в стране для противодействия разгулу организованной преступности.

С первых дней бойцам СОБРа были поставлены самые сложные задачи, главной из которых было проведение специальных и силовых операций на территории Кузбасса. Но уже через два года сотрудники были нужны и в других регионах страны. Во время командировок на Северный Кавказ геройски погибли Сергей Шлее, Алексей Отческих, Василий Руденко, Михаил Коломин, Андрей Коврижин, Юрий Латыпов, Кирилл Соснин, умер Олег Лавров. После их гибели все заботы о семьях своих сослуживцев взяли на себя офицеры СОБРа.

На сегодняшний день без спецназа Росгвардии не обходится ни одна спецоперация по изъятию оружия, задержанию опасных преступников, наркоторговцев и организованных преступных группировок. Сотрудники продолжают выполнять служебный долг и за пределами родного региона.