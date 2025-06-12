В Кемерове сегодня отметили двойное торжество – День России и 107-ю годовщину города

Праздничные площадки с раннего утра работали во всех районах города, возле учреждений культуры, в парках и скверах. Центром народных гуляний с 16:00 и до позднего вечера стала Московская площадь. Жителей областной столицы поздравил губернатор Илья Середюк.



«Кемеровчанам не раз приходилось сталкиваться с серьезными вызовами и с честью преодолевать все испытания. С каждым город преображается, становится уютнее и современнее, создается комфортная инфраструктура, появляются новые общественные пространства, возводятся жилые дома и социальные объекты. Дорогие кемеровчане, все это создается вашими руками с особой теплотой и, как говорят в Кемерове, с любовью к городу. Желаю вам здоровья, благополучия, а нашему городу дальнейшего развития, процветания», – сказал Илья Середюк.



Также глава региона прошел по праздничным локациям Московской площади, пообщался с гостями и организаторами праздника. Сегодня здесь проходит региональный фестиваль ремесел «Кузбасский сувенир». Более 50 мастеров-ремесленников со всего Кузбасса и Томской области представили свои изделия, выполненные по традиционным и современным канонам декоративно-прикладного творчества. Они делятся секретами изготовления сувениров и оберегов. Можно приобрести полезные вещи для интерьера, украшения, одежду и аксессуары, обереговые куклы и талисманы ручной работы.



Во время официальной части праздничной программы активистам «Движения Первых» вручили паспорта. Состоялось награждение по итогам городских конкурсов «Молодая семья», «Кемерово мультикультурный», отметили активистов национальных общественных объединений.



Впервые в Кемерове сегодня прошел Казачий бал. Зрителей познакомили с самобытной культурой и историей сибирского казачества. Работали тематические площадки: «Казачья кухня», «Казачьи выдумки», «Казачий застава», «Казачье подворье», «Аллея Героев».



Для семей с детьми организованы развлекательные программы, для людей творческих – различные выставки, мастер-классы, для любителей техники – выставка ретроавтомобилей и специальной техники силовых структур. Прошло несколько молодежных патриотических локаций. Здесь в кинотеатре под открытым небом состоялись кинопоказы отечественных фильмов в рамках акции «Кино России». Волонтеры будут раздавали ленточки с российским триколором.



Самые активные горожане на новой набережной Томи приняли участие в фестивале уличных видов спорта: ВМХ, самокат, ролики, а также — этапе Кубка области по скейтборду.



На сцене Московской площади проходит концерт, в котором участвуют 29 местных творческих коллективов. А вечером до самого салюта развлекать гостей будут три местные кавер-группы: «Алые паруса», «Вне правил», «Полтишок».



Завершился праздничный день в Кемерове фейерверком, продолжительностбю 8 минут . В высоту до 200 метров взлетели более тысячи залпов.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса