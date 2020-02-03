В Кемерово школьники подарили росгвардейцам рисунки Победы

В Кемеровском филиале вневедомственной охраны Росгвардии Кузбасса организована выставка рисунков, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Художественные работы в качестве подарка сделали учащиеся городской школы № 90. В учебном заведении хорошо знают бойцов, которые не только защищают учреждение, но и регулярно проводят для ребят профилактические занятия и уроки мужества.

«Для сотрудников, ежедневно заступающих на службу, выставка служит и напоминанием о грядущем празднике, и о юных художниках, которых бойцам предстоит защищать на городских улицах и в стенах школ, - сказал начальник Кемеровского филиала вневедомственной охраны Росгвардии Кузбасса полковник Василий Жмур».

Росгвардейцы выразили благодарность педагогам и школьникам за проявленное внимание.