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В Кемерово школьники подарили росгвардейцам рисунки Победы

    В Кемеровском филиале вневедомственной охраны Росгвардии Кузбасса организована выставка рисунков, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Художественные работы в качестве подарка сделали учащиеся городской школы № 90. В учебном заведении хорошо знают бойцов, которые не только защищают учреждение, но и регулярно проводят для ребят профилактические занятия и уроки мужества.

«Для сотрудников, ежедневно заступающих на службу, выставка служит и напоминанием о грядущем празднике, и о юных художниках, которых бойцам предстоит защищать на городских улицах  и в стенах школ, - сказал начальник Кемеровского филиала вневедомственной охраны Росгвардии Кузбасса полковник Василий Жмур».

Росгвардейцы выразили благодарность педагогам и школьникам за проявленное внимание. 

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
03/02/2020
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

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