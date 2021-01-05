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В Кемерове школьники посоревновались с бойцами спецназа в автоспорте

    В Кемерове прошли новогодние детско-взрослые соревнования по картингу «Заезды спецназа». В них приняли участие представители спецподразделений из различных силовых ведомств Кузбасса, а также воспитанники класса Росгвардии школы №74 вместе со своими родителями.

    Участники новогодних заездов поделились на пять команд, которые представляли подразделения спецназа из МВД, Росгвардии и ГУФСИН. Перед выходом на трассу каждому картингисту предстояло пройти своеобразный экзамен на знание правил дорожного движения. Для этого полицейский Дед Мороз из Госавтоинспекции провел для участников тематическую викторину, после чего спортсмены приступили к гонке за лучшее время.

     По результатам ожесточенной борьбы сборная команда школьников и представителя спецназа «Гром» заняла первое место. Вторыми стали юнгвардейцы с наставником из отряда специального назначения «Кузбасс». Тройку призеров замкнула команда, представляющая отдел специального назначения «Кедр». Представители спецназа были удивлены подготовкой юных картингистов. Для воспитанников класса Росгвардии занятия в городском картинг-центре входит в программу дополнительного образования, в рамках которого ребята не только соревнуются между собой, но также изучают устройство и обслуживание простейшего «гоночного болида». В будущем новогодние «Заезды спецназа» планируются стать традиционными для ребят и их наставников.

Общество
Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
05/01/2021
Общество
Спорт
Кемерово
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