В Кемерове состоится прямая линия по пенсионному обеспечению чернобыльцев

Завтра, 26 апреля 2019 года, в День памяти жертв радиационных катастроф, состоится прямая линия по вопросам пенсионного обеспечения граждан, которые ликвидировали аварию на Чернобыльской АЭС или пострадали от её последствий.

Время проведения прямой линии с 9-00 до 13-00. Телефон: (3842) 58-77-59 .

На вопросы граждан ответит заместитель начальника отдела назначения пенсий УПФР в г. Кемерово и Кемеровском районе (межрайонное) Роменская Наталья Анатольевна.