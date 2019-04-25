В Кемерове состоится прямая линия по пенсионному обеспечению чернобыльцев

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Завтра, 26 апреля 2019 года, в День памяти жертв радиационных катастроф, состоится прямая линия по вопросам пенсионного обеспечения граждан, которые ликвидировали аварию на Чернобыльской АЭС или пострадали от её последствий.
Время проведения прямой линии с 9-00 до 13-00. Телефон: (3842) 58-77-59 .
На вопросы граждан ответит заместитель начальника отдела назначения пенсий УПФР в г. Кемерово и Кемеровском районе (межрайонное) Роменская Наталья Анатольевна.
25/04/2019
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