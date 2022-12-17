В Кемерове состоялась межрегиональная научная конференция

В Кемеровском государственном университете с приветственным словом выступил председатель Законодательного Собрания Кемеровской области – Кузбасса, доктор политических наук Алексей Анатольевич Зеленин.

Открыл конференцию, посвященную 100-летию со дня рождения доктора исторических наук, профессора, заслуженного деятеля науки России Николая Павловича Шуранова, ректор Кемеровского государственного университета, член-корреспондент РАН Александр Юрьевич Просеков.

Выступавшие отмечали, что Николай Павлович – один из плеяды организаторов исторической науки Кузбасса. Прошел путь от студента Минского юридического института до первого ректора Кемеровского государственного института культуры, заведующего кафедрой истории России в Кемеровском государственном университете.

Широкую известность и признание получил как исследователь проблем развития советской экономики в годы Великой Отечественной войны, истории угольной промышленности Кузбасса. Он первым из кузбасских ученых исследовал историю оборонной промышленности Кемеровской области.

Книга Н. П. Шуранова «Кузбасс – фронту», вышедшая в свет в 1995 году, стала первым и пока единственным обобщением деятельности предприятий Кузбасса по производству продукции для нужд армии, авиации и флота в период Великой Отечественной войны.

Участники юбилейной конференции из Кемерова, Томска, Москвы, посвятили свои выступления различным аспектам деятельности ученого. Собравшиеся с большим интересом выслушали сообщение доктора юридических наук, заведующего кафедрой международной безопасности Российского государственного гуманитарного университета, генерал-лейтенанта в отставке Василия Степановича Христофорова о военном и экономическом положении СССР в годы Великой Отечественной войны по рассекреченным документам российских архивов.

Вкладу Н. П. Шуранова в историографию истории сибирского тыла посвятил своё выступление доктор исторических наук А. Б. Коновалов Личными воспоминаниями об отце поделилась Елена Николаевна Шуранова, кандидат исторических наук. О роли Николая Павловича в ветеранском движении Кузбасса рассказала кандидат педагогических наук, руководитель областной ветеранской организации Нина Павловна Неворотова.

Доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Кемеровского государственного университета Алексей Николаевич Ермолаев посвятил свое выступление малой Родине – Тисульскому району. Его сообщение о золотодобывающей промышленности Кузбасса в годы войны, по документам Центрального рудника и поселка Комсомольский, вызвало большой интерес у слушателей.

До позднего вечера участники юбилейной конференции делились информацией о своих исследованиях, по тематике проблем поднятых в свое время кузбасским ученым.