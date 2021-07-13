В Кемерове состоялось авиашоу

Авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Стрижи» поздравила кузбассовцев с 300-летием региона.
Жители Кемерова смогли оценить соло-пилотаж на форсажном режиме работы двигателей, полеты в составе шести экипажей с различными групповыми перестроениями, парный и одиночный пилотаж.
«Стрижи» выполняют групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях МиГ-29, которые входят в число лучших в мире военных самолетов.
Всего в группе 48 человек – 17 пилотов и 31 сотрудник технической группы. Командир группы - Денис Кузнецов.
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