В Кемерове состоялось авиашоу

В Кузбассе впервые с начала пандемии выявили более 200 новых больных COVID-19 в сутки Заражение коронавирусом за минувшие сутки выявлено у 201 жителя Кемеровской области, сообщает...

Новокузнечане остались недовольны выступлением группы «Фабрика» Некоторые жители южной столицы Кузбасса отметили в соцсетях, что известная российская группа слабо...

В Кузбассе пойдет под суд один из обвиняемых в убийстве экс-мэра Киселевска Лаврентьева Экс-мэр Киселевска был убит в ночь на 1 ноября 2019 года в собственном доме. Недалеко от погибшего...