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В Кемерове состоялось награждение победителей конкурса «Космос во имя Мира»

Конкурс носит имя Алексея Архиповича Леонова – летчика-космонавта, дважды героя Советского Союза, почетного академика Российской академии искусств.
В X юбилейном международном конкурсе космического изобразительного искусства приняло участие более 200 учащихся детских школ искусств и детских художественных школ Кузбасса. География конкурса расширяется, свои рисунки присылают дети из Казахстана, Белоруссии и многих регионов Российской Федерации.
По итогам конкурса одним из победителей стал Максим Ибрагимов, учащийся Чебулинской детской школы искусств № 28 (преподаватель Аркадий Александрович Болбот). Юному художнику вручили  премию имени А. А. Леонова. Конкурсная работа Максима «Встреча на Марсе» будет выставлена в Музее Космонавтики имени Ю. А. Гагарина в городе Москве.

Лучшие творческие работы победителей конкурса размещаются в галерее Арт–пространства «Вселенная космического творчества» для популяризации творчества и сохранения традиций разных народов.

Культура
Верх-Чебула
Кемерово
kuzbassnews.ru
01/06/2022
Культура
Верх-Чебула
Кемерово
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