В Кемерово состоялось открытое первенство Ассоциации «Клуб дзюдо Кузбасса»

В соревнованиях на призы военного комиссара Кемеровской области - Кузбасса и ВВПОД «Юнармия» приняли участие спортсмены из Кемеровской, Томской и Новосибирской областей, Республики Хакасия и Алтайского края – всего 173 мальчика и 40 девочек до 13 лет (2008-2009 годов рождения).
Тяжинский округ на соревнованиях представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Евгения Сергеевича Самойлова. В результате проведённых боев Дмитрий Труханов в весовой категории до 55 кг занял втрое место, Дмитрий Василенко в весовой категории до 46 кг вышел на третье место.
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