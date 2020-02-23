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В Кемерово состоялось открытое первенство Ассоциации «Клуб дзюдо Кузбасса»

В соревнованиях на призы военного комиссара Кемеровской области - Кузбасса и ВВПОД «Юнармия» приняли участие спортсмены из Кемеровской, Томской и Новосибирской областей, Республики Хакасия и Алтайского края – всего 173 мальчика и 40 девочек до 13 лет (2008-2009 годов рождения).

Тяжинский округ на соревнованиях представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Евгения Сергеевича Самойлова. В результате проведённых боев Дмитрий Труханов в весовой категории до 55 кг занял втрое место, Дмитрий Василенко в весовой категории до 46 кг вышел на третье место.

Спорт
Кемерово
Тяжин
kuzbassnews.ru
23/02/2020
Спорт
Кемерово
Тяжин
Новости Кузбасса

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