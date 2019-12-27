В Кемерове состоялось открытое первенство города по дзюдо

Как отреагировали кузбасские власти на скандальное обращение к Путину На этой неделе жители Белогорска записали видео, в котором обвиняют властей в растрате денег. Они...

Кузбассовец жестоко убил жену, когда дома были их четверо детей Суд вынес приговор 36-летнему жителю Юрги, который убил свою жену. Известно, что в момент...

Новогодняя ночь в Кузбассе обещает быть морозной: до -35 градусов По словам специалистов, стоит готовиться к холодам. Предварительно известно, что к наступлению...