Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кемерове состоялось открытое первенство города по дзюдо

В соревнованиях на призы Деда Мороза среди мальчиков и девочек до 13 лет приняли участие около 200 юных спортсменов из Кемеровской, Томской, Новосибирской областей и Алтайского края.
Тяжинский район представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Евгения Сергеевича Самойлова. По итогам проведенных поединков Дмитрий Василенко занял 3 место в весовой категории до 46 кг.

Спорт
Кемерово
Тяжин
kuzbassnews.ru
27/12/2019
Спорт
Кемерово
Тяжин
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Как отреагировали кузбасские власти на скандальное обращение к Путину
На этой неделе жители Белогорска записали видео, в котором обвиняют властей в растрате денег. Они...
Кузбассовец жестоко убил жену, когда дома были их четверо детей
Суд вынес приговор 36-летнему жителю Юрги, который убил свою жену. Известно, что в момент...
Новогодняя ночь в Кузбассе обещает быть морозной: до -35 градусов
По словам специалистов, стоит готовиться к холодам. Предварительно известно, что к наступлению...
В Кузбассе полицейские нашли на вокзале пятилетнего мальчика
Самостоятельно отыскать маму мальчик не смог. Не смог назвать он сотрудникам полиции и свой...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus