В Кемерове состоялось открытое первенство города по дзюдо

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В соревнованиях на призы Деда Мороза среди мальчиков и девочек до 13 лет приняли участие около 200 юных спортсменов из Кемеровской, Томской, Новосибирской областей и Алтайского края.
Тяжинский район представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Евгения Сергеевича Самойлова. По итогам проведенных поединков Дмитрий Василенко занял 3 место в весовой категории до 46 кг.
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