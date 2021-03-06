В Кемерове состоялось первенство клуба дзюдо Кузбасса

В соревнованиях на призы областного военного комиссариата и ВВПОД «Юнармия» приняли участие более 200 спортсменов 2009-2010 годов рождения из Ханты-Мансийского автономного округа, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей.
Тяжинский округ представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Татьяны Васильевны Никоновой. В результате всех проведенных поединков Максим Егоров занял третье место в весовой категории до 55 кг, Иван Тарасов – на четвертом месте в весовой категории до 30 кг.
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