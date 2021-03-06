В Кемерове состоялось первенство клуба дзюдо Кузбасса

В Кемерове коттедж с бассейном и сауной продается за 25 млн рублей В объявлении говорится, что коттедж находится на переулке Щегловском.

Бивни мамонта впервые за 50 лет нашли в Кузбассе на разрезе «Кузбассразрезугля» Как сообщалось, в марте 2015 "Кузбассразрезуголь" передал в краеведческий музей найденный...

Западный ветер принесет в Кузбасс мокрый снег и потепление до +6 Западный ветер принесет в Кузбасс мокрый снег и потепление до +6 градусов. Прогноз на первый из...