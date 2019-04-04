В Кемерове состоялся межрегиональный инклюзивный фестиваль «#ЛюдиКакЛюди#»

В рамках фестиваля в Тяжинском муниципальном районе во всех общеобразовательных организациях прошли тематические информационные уроки с целью распространения информации о проблеме аутизма. В мероприятии приняли участие учащиеся, педагоги, родители, общественность.
В Тяжинской средней школе № 1 прошли тематические информационные линейки, где учащиеся 8 «В» класса рассказали о том, что такое аутизм, с какими проблемами сталкиваются дети, страдающие этим заболеванием. В 1-4-х классах были проведены информационные уроки по этой тематике.
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