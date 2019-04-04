В Кемерове состоялся межрегиональный инклюзивный фестиваль «#ЛюдиКакЛюди#»

Кузбасс решит проблему с дозвоном до скорой помощи Единый диспетчерский центр скорой медицинской помощи создадут в Кемеровской области, это решит две...

Снежана накрыла зал лавиной эмоций Игорь Крутой, хоть и слушал девушку стоя и аплодировал, но зелёную кнопку так и не нажал. Напомним...

Из Кузбасса в 2018 году уехали более 35 тысяч человек В прoшлом году в дpугие регионы стрaны и за границу уeхали более 35 тыcяч человек. Зa последние...