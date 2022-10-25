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В Кемерове состоялся региональный образовательный интенсив «МедиаПроф»

В Кузбасском региональном институте развития профессионального образования собрались студенты и сотрудники медиаслужб организаций среднего профессионального образования.
В первом потоке медиаинтенсива приняли участие 48 человек из 12 организаций СПО региона. Тяжинский агропромышленный техникум представляли преподаватели Светлана Борисовна Майер и Екатерина Владимировна Колокольникова, студенты Олеся Шманай и Владислав Дурнов.
На протяжении трех дней участники прослушали лекции по цифровой гигиене, созданию текстов, наполнению социальных сетей, участию в грантовых конкурсах. Помимо теоретического блока прошли практические занятия по мобильной фотографии, работе в кадре, дизайну.
Также участников медиаинтенсива ждал «Открытый микрофон». Здесь выступили корреспондент федерального Информагенства «Интерфакс» Елизавета Титоренко и начальник управления по связям с общественностью законодательного собрания Кузбасса Анастасия Пикулина. Также участников поприветствовал первый заместитель министра образования Кузбасса Сергей Александрович Пфетцер.
Затем состоялась защита проектов. Представители организаций среднего профессионального образования рассказали о своих медиацентрах, презентовали контент-план на месяц, показали видеоролик, снятый на медиаинтенсиве.

Образование
Кемерово
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kuzbassnews.ru
25/10/2022
Образование
Кемерово
Тяжин
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