В Кемерове состоялся региональный образовательный интенсив «МедиаПроф»

В Кузбасском региональном институте развития профессионального образования собрались студенты и сотрудники медиаслужб организаций среднего профессионального образования.

В первом потоке медиаинтенсива приняли участие 48 человек из 12 организаций СПО региона. Тяжинский агропромышленный техникум представляли преподаватели Светлана Борисовна Майер и Екатерина Владимировна Колокольникова, студенты Олеся Шманай и Владислав Дурнов.

На протяжении трех дней участники прослушали лекции по цифровой гигиене, созданию текстов, наполнению социальных сетей, участию в грантовых конкурсах. Помимо теоретического блока прошли практические занятия по мобильной фотографии, работе в кадре, дизайну.

Также участников медиаинтенсива ждал «Открытый микрофон». Здесь выступили корреспондент федерального Информагенства «Интерфакс» Елизавета Титоренко и начальник управления по связям с общественностью законодательного собрания Кузбасса Анастасия Пикулина. Также участников поприветствовал первый заместитель министра образования Кузбасса Сергей Александрович Пфетцер.

Затем состоялась защита проектов. Представители организаций среднего профессионального образования рассказали о своих медиацентрах, презентовали контент-план на месяц, показали видеоролик, снятый на медиаинтенсиве.