В Кемерове состоялся региональный зимний фестиваль «В ритме РДШ»

В ресурсный центр поддержки и развития Российского движения школьников в Кузбассе (Кузбасский центр дополнительного образования) приехали активисты из городов и округов Кемеровской области. Тяжинский муниципальный округ представляли члены детского областного совета РДШ – Богдан Барсуков и Виктория Богомазова (Тяжинская СШ № 1, Тяжинская СШ № 3, Тяжинский центр дополнительного образования). За активную работу ребята были награждены благодарственными письмами.

Участники фестиваля посетили интерактивные станции, где можно было поиграть и проверить себя на внимательность. В рамках фестиваля традиционно состоялась «Классная встреча РДШ». На этот раз ребята пообщались с людьми, стоявшими у истоков регионального отделения Российского движения школьников. На торжественном закрытии зимнего фестиваля прошла лотерея, где счастливчики получили призы: браслеты, футболки, наушники и многое другое. Затем ребят ждала новогодняя дискотека с участием Деда Мороза и Снегурочки.