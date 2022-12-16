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В Кемерове состоялся региональный зимний фестиваль «В ритме РДШ»

В ресурсный центр поддержки и развития Российского движения школьников в Кузбассе (Кузбасский центр дополнительного образования) приехали активисты из городов и округов Кемеровской области. Тяжинский муниципальный округ представляли члены детского областного совета РДШ – Богдан Барсуков и Виктория Богомазова (Тяжинская СШ № 1, Тяжинская СШ № 3, Тяжинский центр дополнительного образования). За активную работу ребята были награждены благодарственными письмами.
Участники фестиваля посетили интерактивные станции, где можно было поиграть и проверить себя на внимательность. В рамках фестиваля традиционно состоялась «Классная встреча РДШ». На этот раз ребята пообщались с людьми, стоявшими у истоков регионального отделения Российского движения школьников. На торжественном закрытии зимнего фестиваля прошла лотерея, где счастливчики получили призы: браслеты, футболки, наушники и многое другое. Затем ребят ждала новогодняя дискотека с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Образование
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kuzbassnews.ru
16/12/2022
Образование
Кемерово
Тяжин
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