В Кемерово сотрудницы Росгвардии пришли на помощь приюту для бездомных животных

В областном центре сотрудницы управления вневедомственной охраны кузбасской Росгвардии поучаствовали в благотворительной акции «Друзей в беде не бросают». Стражи правопорядка откликнулись на призыв волонтеров из приюта для бездомных животных «Верный».
Работники благотворительной организации обратились к жителям города в связи с нехваткой кормов для кошек и собак. Неравнодушные сотрудницы вневедомственной охраны решили помочь питомцам. Для этого они приобрели более 50 кг различного корма.
Все собранные для животных продукты питания стражи правопорядка вместе с другими горожанами доставили в один из пунктов приема помощи.
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