В Кемерово сотрудницы Росгвардии пришли на помощь приюту для бездомных животных

В областном центре сотрудницы управления вневедомственной охраны кузбасской Росгвардии поучаствовали в благотворительной акции «Друзей в беде не бросают». Стражи правопорядка откликнулись на призыв волонтеров из приюта для бездомных животных «Верный».

Работники благотворительной организации обратились к жителям города в связи с нехваткой кормов для кошек и собак. Неравнодушные сотрудницы вневедомственной охраны решили помочь питомцам. Для этого они приобрели более 50 кг различного корма.

Все собранные для животных продукты питания стражи правопорядка вместе с другими горожанами доставили в один из пунктов приема помощи.