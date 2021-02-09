В Кемерове создадут объединенный оркестр детских школ музыки и искусства

В рамках концертно-образовательного проекта «Симфониетта», который разработали специалисты Центральной детской школы искусств, в городе будет создан сводный детско-юношеский симфонический оркестр десяти кемеровских детских музыкальных школ и школ искусств.
Также в рамках реализации проекта будут заключены договоры сотрудничества с Кемеровским областным музыкальным колледжем для организации консультаций одаренных участников оркестра с целью их профессиональной ориентации, а также с Симфоническим оркестром Кузбасса для проведения совместных творческих мероприятий. Фото: пресс-служба администрации Кемерово
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