В Кемерово спецназ Росгвардии почтил память павших товарищей

В областном центре на территории отряда специального назначения «Кузбасс» в День ветеранов боевых действий военнослужащие Росгвардии с воинскими почестями почтили память погибших боевых товарищей.

Спецназовцы возложили живые цветы к мемориалу павших военнослужащих отряда, преклонив колено в знак глубоко уважения к подвигу сослуживцев.

В марте 2009 года на территории Дагестана разведгруппа командира Цветкова наткнулась на вооруженную банду, которая долгое время не давала покоя местным жителям, совершая теракты, убийства и другие тяжкие преступления. Чтобы покончить с бандитами, разведчики отряда специального назначения «Кузбасс» вступили с хорошо подготовленными боевиками в ожесточенный бой, который продлился двое суток. Банда была уничтожена.

Старший лейтенант Сергей Цветков и рядовой Тимур Ибрагимов были удостоены званий Героя России посмертно. Майор Василий Потапов и старший лейтенант Николай Саенко были награждены орденом Мужества посмертно.